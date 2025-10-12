Golflegenda Tiger Woods joutui jälleen leikkaushoitoon selkäongelmien takia. Woodsilla oli ollut ongelmia kivun ja heikentyneen liikkuvuuden kanssa.

Urallaan 15 majoria voittanut ja 82 voittoa PGA-kiertuella napannut Woods, 49, on kärsinyt urallaan selkä- ja polvivammoista. Woods on käynyt läpi useita leikkauksia, kuten välilevyleikkaukset ja suuremman selkärangan fuusion vuonna 2017. Nyt hänet on leikauttu jälleen kerran.

– Konsultoin lääkäreitä ja kirurgeja testien tekemiseksi kokemani selkäkivun ja liikuntarajoittuneisuuden takia. Tutkimukset osoittivat, että minulla oli välilevyn romahdus l4/5:ssä, välilevyn palasia ja vaurioitunut selkäydinkanava, Woods kirjoitti X:ssä.

Leikkaus oli onnistunut ja Woods totesi päivityksessään, että päätös oli hänen mielestään hyvä terveyden ja selän kannalta.