Sami Välimäki jakaa kärkisijaa Meksikon Los Cabosissa pelattavassa golfin PGA-kiertueen kilpailussa.

Välimäki ja Yhdysvaltain Nick Dunlap selvittivät perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa kilpailun ensimmäisen kierroksen 11 alle parin tuloksella 61, joka sivuaa kenttäennätystä.

Välimäki kamppailee kilpailussa myös pelioikeudestaan PGA-kiertueella. PGA:n mukaan hän oli ennen Los Cabosin kilpailua kiertueen tilastoissa sijalla 103, ja sata parasta saa pelioikeuden ensi kaudeksi.

– Ei mikään ihannetilanne, mutta se on vain hyväksyttävä, Välimäki totesi PGA:n sivustolla.

– Toisaalta minulla on jo pelioikeus Euroopan kiertueelle, mikä hieman helpottaa paineita.

PGA-kiertue jatkuu Los Cabosin jälkeen Bermudan ja Georgian kilpailuilla.

– Pitää pelata hyvin nämä kolme kisaa, Välimäki jatkoi.

