Älypumput ovat muuttaneet diabeteksen hoitoa merkittävästi 2020-luvulla. Tyypin 1 diabetesta itsekin sairastava erikoislääkäri kuvailee pumpun vapauttaneen.

Erityisesti tyypin 1 diabeteksen hoidossa käytettävät älypumput tulivat Suomessa markkinoille ensimmäisen kerran vuonna 2018. Niistä kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa HUS:n lastentautien erikoislääkäri, lastenendokrinologi Anna-Kaisa Tuomaala, joka sairastaa itsekin ykköstyypin diabetesta.

– Se päivä, kun aloitin älypumpun vuonna 2018, niin sehän oli sellainen päivä, että oikeasti minä olin yhtäkkiä vapaa, Tuomaala kertoi lähetyksessä viime viikolla.

Perinteisellä monipistoshoidolla insuliini pistetään useita kertoja päivässä ihon alle insuliinikynällä. Sen sijaan iholle kiinnitettävien älypumppujen toiminta perustuu säätöalgoritmiin, joka ohjaa insuliinin annostelua viiden minuutin välein glukoosisensorin tiedon perusteella.

– Olin aina hoitanut itseäni tosi hyvin, mutta sehän on työlästä – diabetespotilas tekee keskimäärin 42 lääketieteellistä päätöstä päivässä. Sitten yhtäkkiä joku toinen ottaa sinulta sen, esimerkiksi yöllä säätää [lääkeannosta], aterioiden välissä säätää… Sinä otat enää ne ateriabolukset [toim. huom. aterialla tarvittava insuliiniannos] , ehkä katsot vähän, että mitä liikut, ja kerrot sen pumpulle, Tuomaala kuvailee siirtymistä pumppuun.