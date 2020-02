Demokraatit saivat vihdoin esivaalin tuloksia julki Iowassa - johdossa Pete Buttigieg

Iowassa on viimein julkaistu ensimmäisiä tuloksia demokraattien esivaalista. Niiden mukaan johdossa on 38-vuotias ex-pormestari Pete Buttigieg, joka on tässä vaiheessa saanut 26,9 prosenttia delegaateista. Toisena on senaattori Bernie Sanders 25,1 prosentilla.