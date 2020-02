Kommentti: Demokraatit osoittivat Yhdysvaltojen itsensä olevan suurin uhka vaaliturvallisuudelle – maanantaiyön farssilla voi olla kauaskantoisia seurauksia

Periaatteessa on helpottavaa, että Iowan vaalifarssi tapahtui jo nyt esivaaleissa eikä esimerkiksi syksyn presidentinvaaleissa. Lukuisissa yhdysvaltalaisissa osavaltioissa äänestetään kynän ja paperin sijaan sähköisillä äänestyskoneilla. Suomalainen Harri Hursti on vuosia varoitellut laitteiden huonosta tietoturvasta. Ehkä niihin nyt kiinnitetään enemmän huomiota kuin aiemmin.

Iowa voi taantua pieneksi osavaltioksi

New Hampshire on uusi Iowa

Nyt kun Iowan maine on näiden esivaalien osalta mennyt, voi New Hampshiren esivaali saada aiempaa suuremman merkityksen. Koillisessa sijaitseva New Hampshire on toki vielä valkoisempi ja sitä kautta vähemmän Yhdysvaltojen väestöä edustava kuin Iowa.