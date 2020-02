Trumpin haastaja voi saada etumatkaa tänään huipputärkeissä Iowan esivaaleissa – MTV arvioi ennakkosuosikit

Vaikka Iowa on vain yksi 57:stä esivaalista, osavaltion painoarvo on suuri. Iowan esivaalin voittaja on saanut nostetta, joka on usein kantanut presidenttiehdokkuuteen saakka. Tällä vuosituhannella Iowan voittanut demokraatti on nimitetty puolueensa ehdokkaaksi joka kerta.