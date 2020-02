MTV seurasi: Sanders kukisti Buttigiegin niukasti New Hampshiressa – kaksi ehdokasta luovutti

Sanders jätti ex-pormestari Pete Buttigiegin niukasti kakkoseksi. Kun äänistä lähes 90 prosenttia on laskettu, Sandersilla on 26 prosentin ja Buttigiegilla 24 prosentin ääniosuus.

New Hampshire oli karvas pettymys senaattori Elizabeth Warrenille ja ex-varapresidentti Joe Bidenille, jotka jäävät sijoille neljä ja viisi. Warren ja Biden ovat jäämässä alle 10 prosenttiin äänistä.

Biden luovutti jo etukäteen

Bidenin ei etukäteenkään uskottu yltävän New Hampshiressa kärkikastiin, mutta huono tulos on silti kolaus hänen kampanjalleen.

Biden näytti nostavan kädet pystyyn tappion merkiksi jo etukäteen, sillä hän ei osallistu suunniteltuun vaali-illan tilaisuuteensa New Hampshiressa vaan lensi jo tiistaina suoraan seuraavaan esivaaliosavaltioon Etelä-Carolinaan.

Biden on ollut pitkään valtakunnallisten gallupien kärjessä, mutta on viimeisimmissä kyselyissä pudonnut kakkoseksi Sandersin taakse. Iowassa hän jäi neljänneksi.

Iowan ja New Hampshiren tiedettiin jo ennakkoon olevan hankalia osavaltioita Bidenille, sillä ex-varapresidentin kannatus on erityisen vankkaa mustien äänestäjien keskuudessa, joiden osuus näissä osavaltioissa on melko pieni.