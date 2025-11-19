Datakeskuksia markkinoidaan Suomessa suurina investointeina, joiden kerrotaan tuovan työpaikkoja, verotuloja ja kansainvälistä veto­voimaa. Helsingin yliopiston tutkijatohtorin Jenni Hakkaraisen mukaan kokonaisuus ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen.

Aina kun käytämme puhelinta, lähetämme sähköpostin tai teemme Google-haun, tieto kulkee jonkin datakeskuksen kautta.

Tekoälyn nopea kasvu lisää kapasiteetin tarvetta entisestään ja Suomeen suunnitellaankin nyt poikkeuksellisen paljon uusia keskuksia.

Arvioiden mukaan Suomessa toimii jo yli 50 datakeskusta ja kansainvälisissä tilastoissa määrä nousee lähes 90:een.

Hyödyt korostuvat

Tutkijatohtori Jenni Hakkarainen on tutkija Repair-tutkimushankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on tutkimustiedon avulla vaikuttaa muun muassa siihen, miten teknologiahankkeita suunnitellaan.

Mukana on laaja joukko tutkijoita eri aloilta Helsingin, Tampereen ja LUT-yliopistoista. Hän toivoo datakeskuksista tasapainoisempaa keskustelua.

Tutkijatohtori korostaa, ettei ole suoranaisesti datakeskuskriittinen, mutta hän toivoo aiheesta monitasoisempaa keskustelua.