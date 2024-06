Charles Leclercilta kovaa puhetta Ferrarista – "Olemme parantaneet enemmän kuin kukaan muu"

Leclerc nappasi kaksi viikkoa sitten kauden avausvoittonsa, kun hän ajoi ruutulipulle ykkösenä kotikisassaan Monacossa. Leclerc on noussut jo MM-taulukossa kakkoseksi ja on 31 pisteen päässä kärjessä keikkuvasta Max Verstappenista .

26-vuotias monacolainen ei kuitenkaan halua vielä puhua mestaruustaistosta, vaikkakin hän on äärimmäisen tyytyväinen Ferrarin viime kuukausien kehitykseen.

– En mieti vielä mestaruutta, mutta tavoitteena on ehdottomasti pystyä voittamaan jokaisena viikonloppuna. Minusta me olemme parantaneet enemmän kuin kukaan muu viimeisen seitsemän tai kahdeksan kuukauden aikana. Meidän on keskityttävä jatkossakin prosessiin enemmän kuin lopputulemaan. Hyvä lopputulos tulee vain kovan ja hyvän työn kautta, Leclerc painotti Kanadan GP:n mediapäivänä.