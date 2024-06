Valtteri Bottas kertoi aikeistaan sopimusrintamalla – mielenkiintoinen vihjaus tulevasta

Bottas valmistautuu parhaillaan viikonloppuna ajettavaan Kanadan GP:hen, ja peliliikkeet sopimusrintamalla on hänen mukaansa tehtävä mahdollisimman nopeasti.

– Työskentelen edelleen kaikkien olemassa olevien vaihtoehtojen kanssa, mutta minun on tehtävä siirtoni pian, Bottas sanoi Montrealissa.

12:tta kauttaan F1:ssä ajava Bottas on edelleen luottavainen, että hänet nähdään sarjassa myös ensi kaudella. Samalla hän vihjaa ratkaisujen tapahtuvan mahdollisesti jo ihan lähiaikoina.

– Tässä lajissa mikään ei ole varmaa. En ole huolissani, mutta edessä on varmasti mielenkiintoinen viikko tai kaksi.

– On tietysti paljon mukavampi tunne, jos tietää, mitä tapahtuu. Samalla se on tavallaan jännittävää, koska on tiettyjä tuntemattomia elementtejä.