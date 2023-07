Brittitiedustelu: Venäjän sodanjohdon tv-esiintyminen antaa vihiä Kremlin kenraalikarusellista

Britannia kiinnittää tiedustelupäivityksessään huomiota siihen, kuka Gerasimoville raportin antaa. Kyseessä oli kenraalieversti Viktor Afzalov , joka on Venäjän ilma- ja avaruusvoimien yleisesikunnan päällikkö.

Kenraalieversti Afzalov on kenraali Sergei Surovikinin alainen. Surovikinia on pidetty kapinoineen Wagnerin tukijana ja hänet on lehtitietojen mukaan pidätetty kapinan jälkeen.