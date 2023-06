NY Times: Kaikkia venäläisjoukkoja Ukrainassa komentanut Surovikin tiesi Prigozhinin kapinasta etukäteen

Muutkin tiesivät?

Mikä on kenraalin kohtalo?

Yhdysvaltalaisviranomaiset uskovat lisäksi, että Prigozhin voi kiittää Surovikia siitä, että hän ylipäätään on hengissä. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan kyse voi olla myös siitä, että Putin on todennut, ettei hän voi suoraan eliminoida Prigozhinia ilman, että tästä tulee marttyyri.