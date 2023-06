ISW: Putin ei suostunut puhumaan Wagner-pomo Prigozhinin kanssa Wagner-joukkojen liikkuessa kohti Moskovaa

Jevgeni Prigozhinin viikonloppuna johtama Wagner-joukkojen kapina tyrehtyi noin puolessatoista vuorokaudessa, mutta spekulaatiot sopimukseen johtaneista yksityiskohdista käyvät kuumina. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) esittää lähdetiedon perusteella, että Putin olisi kieltäytynyt kommunikoimasta Prigozhinin kanssa tankkien liikkuessa kohti Moskovaa.