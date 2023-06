Moscow Times: Venäläiskenraali Sergei Surovikin pidätetty – löysikö Kreml syntipukkinsa?

ISW: Surovikin joutunee syntipukiksi

On epävarmaa, mikä olisi saanut Surovikinin mahdollisesti kehottamaan Prigozhinia lopettamaan kapinan niin pian sen alkamisen jälkeen, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Ajatushautomon mukaan on mahdollista, että Surovikin teki niin pakon edessä.