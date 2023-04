Videot paljastavat tuhoisan aseen käytön: Venäjä iskee Bahmutissa nyt termobaarisilla pommeilla

Bahmutissa TOS-1A-raketinheittimet ovat mahdollisesti Venäjän laskuvarjojääkärien käytössä, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Imee hapen ja luo paineaallon

Venäjän termobaarisia räjähteitä hyödyntävistä aseista tunnetuin on nyt Bahmutissakin nähty TOS-1-sarja. Lempinimeltään TOS-1 on "Buratino", joka on venäläinen versio Pinokkiosta. Lempinimi tulee järjestelmän suuresta nenämäisestä etuosasta. TOS-1A taas on saanut kutsumanimen "kärvistävä auringonvalo".