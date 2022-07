Brittitiedustelu: Venäjä räiskii ilmatorjuntaohjuksilla maamaaleja – asiantuntijan mukaan myös pelättyä tykistöä uhkaa jo ammuspula

– On hyvin mahdollista, että nämä ohjukset eivät osu tarkoitettuihin kohteisiinsa ja aiheuttavat siviilitappiota. Ilmatorjuntaohjuksia ei ole optimoitu tällaisiin tehtäviin ja miehistöillä on (maakohteita vastaan ampumiseen) vain vähän koulutusta, puolustusministeriö jatkaa.

Ukrainan tiedustelu väitti torstaina, että Venäjä on käyttänyt 55–60 prosenttia niistä korkean tarkkuusluokan ohjuksista, jotka sillä on ollut käytössään, kirjoittaa puolestaan amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.