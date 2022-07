Venäjä houkuttelee muhkeilla summilla: Näin paljon venäläinen sopimussotilas voi tienata Ukrainan sodassa

Venäjän Karjalasta on saatu uutta yksityiskohtaista tietoa siitä, miten maan sotilasjohto on alkanut toteuttaa uusien sotilaiden värväämistä hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Tietoa on saatu Karjalan tasavallan pääkaupungista, jonka sotilaskomissaari Vladimir Kudrik esitteli värväystoimintaa Petroskoin kaupunkipiirin hallinnon kokouksessa kesäkuun 27. päivänä.

Sotilaskomissaari Kudrikin esitelmästä on nähtävissä video venäläisessä VK-palvelussa , mutta siitä ovat raportoineet myös sellaiset venäläiset verkkopalvelut kuin karelinform.ru ja gubdaily.ru (Daily Karelia).

Kudrik kertoi kokouksessa, että Karjalan tasavallan vapaaehtoisista kootaan kaksi yksikköä nimeltään ”Ääninen” (Onego) ja ”Laatokka” (Ladoga), joista ensimmäinen on tiedustelupatteristo ja toinen on logistiikkayksikkö.

Äänisen kooksi on määritelty 143 henkilöä ja Laatokan 150 henkilöä. Yksiköiden perusteella heitä ei oltaisi laittamassa etulinjaan.

Kudrik piti vapaaehtoista värväystä tärkeänä Karjalan tasavallalle, koska sillä tavoin autetaan välttämään ”väestön osittainen tai täydellinen liikekannallepano”. Rekrytoinnissa haetaan 18–50-vuotiaita henkilöitä, kun aiemmin yläikäraja on ollut 40 vuotta.

– On puhuttu paljon ’Wagnereista’ ja rangaistuslaitoksissa olevista, mutta tuossa näkyy ilmeisesti nyt laajempi järjestelmä, johon eniten tukeudutaan, suomalaistutkija sanoo.

Britannia: Venäläisiä kuollut 25 000

Tiedossa on, että Venäjä on kärsinyt 24.2. aloittamassaan hyökkäyssodassa valtavia henkilötappioita, kun hyökkääjän ”erikoissotilasoperaatio” ei ole sujunut sen odotusten mukaisesti. Britannian puolustusministeri Ben Wallace arvioi kolmisen viikkoa sitten, että venäläisiä on kuollut Ukrainassa helmikuusta lähtien 25 000 .