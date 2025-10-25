MTV Uutiset lähettää pääministerin poliittisen tilannekatsauksen suorana kokoomuksen puoluevaltuustosta Helsingissä.
Pääministeripuolue kokoomus pitää puoluevaltuustonsa syyskokouksen Helsingissä Pikkuparlamentissa.
Tilaisuuden avaa kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo poliittisella ajankohtaiskatsauksella. Orpon puhetta ja tilaisuuden alkua voit seurata suorana tämän artikkelin videoikkunassa noin kello 12 alkaen.
Syksyn kuumia politiikan aiheita ovat olleet muun muassa Suomen taloustilanne syöksyvine työttömyyslukuineen, Ukrainan sodan rauhantunnustelujen käänteet kiristyvine Venäjä-pakotteineen sekä Israelin rakoileva tulitauko Gazassa.
Tilaisuuden alussa Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisimmaksi kansanedustajaksi noussut Ben Zyskowicz sai raikuvat aplodit.
Myös Suomen saama jäänmurtajatilaus Yhdysvalloissa sai taputukset.
Juttu päivittyy.