Ukrainan armeija julkaisi 22. lokakuuta videon, jossa ukrainalaisen panssaroidun ajoneuvon miehistö evakuoi haavoittuneen siviilin Donetskin alueella Pokrovskissa.

Evakuoinnin aikana venäläisjoukot yrittävät tulittaa evakuointia suorittavaa ajoneuvoa. Katso tilanne artikkelin alussa olevalta videolta.

Kyiv Independentin analyysin mukaan ainakin kahta ukrainalaista siviiliä ammuttiin kuoliaaksi ja yksi haavoittui Venäjän hyökkäyksessä Pokrovskissa.

Venäjän joukot ovat onnistuneet etenemään Pokrovskin kaupungin keski- ja länsiosiin Itä-Ukrainassa. Taistelut alueella ovat kestäneet kuukausia.

Kyiv Independentin mukaan Pokrovsk on toiminut pitkään "linnoituksena" Ukrainan puolustuksessa, mutta nyt tilanne on muuttumassa.

Jos huolto katkeaa ja puolustusasema murtuu kokonaan, saattaa koko eteläisen Donetskin suuntainen logistiikka ja puolustus heikentyä merkittävästi.