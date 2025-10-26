Ukrainassa ainakin kolme ihmistä on kuollut ja kymmeniä on haavoittunut Venäjän drone-hyökkäyksessä maan pääkaupunkiin Kiovaan.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan haavoittuneiden joukossa on kuusi lasta.

Sekä Yhdysvallat että EU ilmoittivat aiemmin tällä viikolla uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi eilen, ettei hän aio tuhlata aikaansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa keskusteluun, jos ei tiedä etukäteen, että Ukrainan sodan loppumisesta saadaan sovittua.