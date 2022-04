Kuka videolla ei kuulu joukkoon? Vuonna 2005 eläintarhasta hatkat ottanut Pink Floyd bongattiin Teksasissa

Karkasi vuonna 2005

Eläintarha, josta Pink Floyd karkasi, on yli 1200 kilometrin päässä kuvauspaikasta. Houstonin eläintarhan lintuasiantuntija Ric Urbanin mukaan on vaikeaa arvioida, missä lintu on käynyt ja mitä kaikkea se on nähnyt 17 pakovuotensa aikana.