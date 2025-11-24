Kuolleisiin lintuihin ei tule koskea paljain käsin.
Lappeenrannassa on syksyn aikana löytynyt kuolleita vesilintuja, joilla on todettu lintuinfluenssaa, kertoo Lappeenrannan kaupunki.
Kuolleita lintuja on löytynyt Lappeenrannan Kotijärveltä ja Karhusjärveltä, tähän mennessä viisi joutsenta ja yksi hanhi.
Linnuista ainakin joutsenilla on todettu viruksen H5N1-alatyyppiä, joka voi aiheuttaa myös vakavia epidemioita ja suuria menetyksiä siipikarjataloudelle.
Lintuinfluenssaa on Suomessa todettu syksyllä myös muun muassa Virolahdella.
Marraskuun alkupuolella Ruokavirasto kertoi STT:lle tapauksia olleen tänä vuonna yli kymmenen, mikä on tapausmäärissä vielä tavanomaista.
Nyt luku on noussut kahteenkymmeneen. Viime vuosi oli rauhallinen, kun tapauksia oli vain yksi.
Tapausmäärät eivät kuvaa tartunnan saaneiden lintujen määriä, koska yksi tapaus voi sisältää useampia lintuja.
Lintujen lisäksi virusta on todettu tänä vuonna myös saukoista ja ketusta.
Lintuinfluenssa tarttuu huonosti ihmiseen, mutta kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea paljain käsin.
Siipikarjan pitäjät voivat ehkäistä lintuinfluenssan leviämistä omiin lintuihinsa muun muassa pitämällä lintujaan sisätiloissa ja huolehtimalla hygieniasta.