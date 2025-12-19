Talvi viipyilee ja musta maa voi vetää ihmismielen apeaksi. Suomessa talvehtiville linnuille leuto talvi voi olla kuitenkin onnenpotku. Viiden jälkeen -ohjelma jalkautui Lohjan iltapäivän pimeyteen.

Lohjan pimeässä joulukuun illassa ei ole linnuista tietoakaan. Siivekkäät ovat Viiden jälkeen -tiimin vierailun aikaan vetäytyneet jo levolle.

– Kun aurinko laskee, tai jopa hiukan aikaisemmin ne vetäytyvät yöpuulle, Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved kertoo toimittaja Sanna Pietiläiselle.

Lämpöasteet ja paljas maa eivät nostata joulumieltä, mutta lintujen talvehtimiselle kelit ovat eteläisessä Suomessa nyt suotuisat.

Tarvitsevatko linnut ylipäätään talviruokintaa näissä olosuhteissa?

Jan Södersvedin mukaan talviruokintaa ei ole leudon sään aikaan syytä aloittaa, ellei sitä ole aloittanut jo aiemmin.

– Aloitin marraskuun puolivälissä, jolloin oli hiukan kylmempi jakso, ja olen pitänyt sen jälkeen ruokaa tarjolla.

– Mutta kyllä sen huomaa, että tämmöisellä säällä aika paljon hiljaisempaa on. Jokunen sinitiainen ja talitiainen käy päivän mittaan hakemassa vähän einestä.

