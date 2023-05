Kalifornialaiselle rannalle huuhtoutunut sarvihain muna ällistyttää ulkonäöllään – "Viimeinen veikkaukseni olisi ollut hain muna"

Eteläisestä Kaliforniasta kotoisin oleva Rebecca Linh, 30, teki mielenkiintoisen löydön kävelyllään rannalla Orange Countyssa. Rannalle oli huuhtaunut merestä erikoisen korkkiruuvin muotoinen kappale. Naisen löydöstä ovat kirjoittaneet useat mediat, kuten ja Yahoo! ja The Sun .

Tarkemmin tarkasteltuna Rebecca tiesi kertoa, että kyseessä on sarvihain muna. Kappaleen erikoinen ulkonäkö tuo mieleen maapallon ulkopuolisen elämän, mutta munan korkkiruuvimaisella muodolla on erittäin luonnollinen ja käytännöllinen selitys. Emohait pyrkivät kiilaamaan munan meressä kivien väliin niin, etteivät vuorovedet tai virtaukset veisi munaa mukanaan.

Hain munan ulkonäkö herätti kysymyksiä

Rebecca jakoi videon TikTokiinsa , jossa sitä on katosttu jo 27,5 miljoonaa kertaa.

– En voi uskoa, että tuo on ihka oikea hain muna.

– Todellisuudessa ne ovat pehmeitä ja kuori on aika joustavaa materiaalia. En tietenkään halua puristella sitä liikaa, Rebecca kertoo videolla.

Munan tummanruskea sävy tarjoaa tehokkaan suojan meressä. Jos emo onnistuu kiilaamaan munan kivien väliin pohjassa, on petojen lähes mahdoton huomata sitä. Tyypillisesti hai kuoriutuu munasta kehityttyään sen sisässä 9–12 kuukautta.

Myyntityötä tekevä Rebecca on innokas merenelävien seuraaja ja hänen TikTokinsa on pullollaan videoita erilaisista erikoisista olennoista, joita hän on löytänyt retkillään merenrannassa.