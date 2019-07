Siipipuoli valkopäämerikotka varastettiin villieläinten turvakodista – löytäjälle tarjotaan yli 11 000 euron palkkiota

Sammy-nimellä tunnettu lentokyvytön valkopäämerikotka on asunut Quoguen villieläinkodissa New Yorkin osavaltiossa yli 30 vuotta, minkä vuoksi se on eläinpuiston rakkaimpia eläimiä. 35-vuotiaan linnun toinen siipi on amputoitu siihen aikoinaan osuneen luodin vuoksi.