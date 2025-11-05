Rajavartiolaitoksen valvontakameraan ikuistui viime viikolla sykähdyttävä hetki Lieksassa, kun karhu poikasineen marssi maantien halki kohti metsää.
– Onko suuntana pesäpaikka ja talviunet? Pohjois-Karjalan rajavartiosto kysyi viestipalvelu X:ssä.
Rajavartioston julkaisemassa kuvassa karhuemo käveli kolmen pentunsa kanssa rajavyöhykkeellä Lieksan Inarin suunnalla.
Rajavartiosto kertoi, että talviunen aikana karhu ei syö, juo eikä ulosta, ja sen ruumiinlämpökin laskee.
– Karhut heräävät unilta maalis-toukokuun tienoilla.
Lue myös: Keijo meni kuvaamaan lintuja, kameraan sattuikin karhu
Karhuja tulee vartjoille vastaan ajoittain
Rajavartioston viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että teknisestä valvonnasta saadaan säännöllisesti kuvia eläinten liikkeistä raja-alueelta.
Valvontalaitteiden tarkkoja paikkoja ei kuitenkaan voi kertoa julkisuuteen.
Rajavartioston partiotkin kohtaavat karhuja työpäivien aikana ajoittain. Rajavartiosto ilmoittaa suurpetohavainnoista aina Luonnonvarakeskukselle.
– Kohtaamiset karhujen kanssa jalkapartiossa ovat harvinaisia, koska eläimet lähtökohtaisesti välttävät ihmiskontakteja, viestintäsuunnittelija Milla Ignatius selvittää.
Rajavartioston mukaan karhut eivät ole aiheuttaneet uhkatilanteita rajapartioille.