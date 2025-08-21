Texas hyväksyi republikaaneja suosivan vaalipiirijaon – Trumpin pyyntö voi tuoda viisi lisäpaikkaa

Texasin republikaanit muuttivat Trumpin pyynnöstä vaalipiirejä niin, että niiden uskotaan tuovan puolueelle ensi vuonna viisi lisäpaikkaa maan edustajainhuoneeseen.
Yhdysvalloissa Texasin osavaltion edustajainhuone on hyväksynyt uuden republikaaneja suosivan vaalipiirijaon. Uusi piirijako hyväksyttiin äänin 88–52. Piirijako vaatii vielä hyväksynnän osavaltion republikaanienemmistöiseltä senaatilta ja republikaanikuvernööri Greg Abbottilta.
Texasin republikaanit muuttivat vaalipiirien rajoja presidentti Donald Trumpin pyynnöstä. Muutoksien uskotaan tuovan republikaaneille viisi lisäpaikkaa Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneeseen ensi vuoden vaaleissa.
Osavaltioissa vaalipiirejä on tarkasteltu tasakymmenvuosina tapahtuvan kansallisen väestönlaskennan jälkeen. Vaalipiirimuutoksien tarkastelu kymmenen vuoden välein on kuitenkin ollut vain vakiintunut käytäntö, jota ei säädellä lakiteksteissä.
Newsom: "Täältä pesee, Texas"
Osavaltion demokraatit viivästyttivät asian käsittelyä noin kahdella viikolla pakenemalla osavaltiosta. Tällä viikolla demokraattiedustajat palasivat, kun muissa osavaltioissa oli alettu vastatoimina suunnitella uusia piirijakoja.
Näkyvimmin vastatoimia on ajanut Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom.
Kaliforniassa vaalipiirimuutoksista vastaa itsenäinen komissio. Newsom on jo ehdottanut kansanäänestyksen järjestämistä marraskuussa, jonka avulla olisi tarkoitus ohittaa komissio ja hyväksyä väliaikainen vaalipiirimuutos vastatoimena Texasin mahdollisille vaalipiirimuutoksille. Piirijako olisi voimassa vuosikymmenen loppuun, jonka jälkeen komissio tekisi uuden vaalipiirijaon.
– Täältä pesee, Texas, Newsom kommentoi Texasin edustajainhuoneen päätöstä X-viestipalvelussa.
Myös New Yorkin osavaltion demokraattikuvernööri Kathy Hochul on ilmaissut, että hän aikoo ajaa vastatoimia Texasin päätökselle.