Sydneyn joukkoampumisen epäillyt tekijät olivat isä ja poika.
Australiassa Sydneyn Bondi Beach -rannalla tehdystä joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
50-vuotias mies kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias mies vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Poliisin mukaan vanhemmalla miehellä oli laillisesti kuusi asetta.
Lue myös: Poliisilähteet: Bondi Beachin ampujat tekivät käsillään jotain, joka kertoo kaiken
Ampumisessa kuoli ainakin 16 ihmistä, heidän joukossaan toinen epäillyistä ampujista. Haavoittuneita on ainakin 38.
Poliisin mukaan joukkoampuminen kohdistettiin juutalaisyhteisöä vastaan. Tapahtumia tutkitaan terrori-iskuna.