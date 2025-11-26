Erityislähettiläs Witkoff kertoi lokakuussa Putinin avustajalle, että Trumpia olisi kehuttava Gazan-rauhansuunnitelmasta.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ohjeisti Venäjän presidentti Vladimir Putinin avustajaa siitä, miten Putinin tulisi ehdottaa rauhansuunnitelmaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille.

Witkoffin ja Putinin avustajan Juri Ushakovin viime kuussa käymästä puhelinkeskustelusta kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin julkaiseman litteroinnin mukaan Witkoff kertoi Ushakoville puhelimessa, että Putinin olisi kehuttava Trumpia Gazan-rauhansuunnitelmasta.

– Olen samaa mieltä, että hän onnittelee. Hän sanoo, että herra Trump on oikea rauhan mies ja muuta sellaista, Ushakov oli todennut puhelussa.