Yhdysvaltain maavoimaministeri tapasi Venäjän edustajia Arabiemiraateissa.

Yhdysvaltain maavoimaministeri Daniel Driscoll matkusti eilen Arabiemiraattien Abu Dhabiin keskustelemaan Venäjän valtuuskunnan kanssa, uutisoi Financial Times.



Kahden lehdelle puhuneen lähteen mukaan Driscollin ja venäläisten väliset keskustelut alkoivat eilen illalla ja niiden on määrä jatkua tänään.



Toistaiseksi ei ole selvää, keitä Venäjän valtuuskuntaan kuuluu.



Lisäksi Driscollin odotetaan lähteiden mukaan tapaavan Ukrainan sotilastiedustelun johtajan Kyrylo Budanovin kanssa.



Driscoll oli mukana myös Sveitsissä sunnuntaina käydyissä Yhdysvaltain ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa.