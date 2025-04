Temptation Islandista tuttu Vilma teki vuodessa kovan muutoksen – tältä näytti fitnesskisoissa: "Saa olla helvetin ylpeä"

Vilma Hyrkäs osallistui nyt toista kertaa urallaan fitnesskisoihin. Hän ehti saada vuodessa aikaan huomattavaa kehitystä.

Temptation Island Suomen katsojille vuosien takaa tuttu Vilma Hyrkäs debytoi viime vuonna Vantaan Fitness Classicissa ja kilpaili nyt uransa toisessa fitnesstapahtumassa samassa paikkaa. Hänen ohjelmassaan olivat jälleen sekä artistic fitness että bikini fitness.

Hyrkäs oli sijoittunut vuosi sitten fysiikkakierroksen lisäksi taiteellisen vapaaohjelman sisältävässä artistic fitnessissä kolmen kilpailijan joukossa kolmanneksi ja suositussa bikini fitnessissä yli 172-senttisten sarjassa 16 kilpailijan joukossa 15:nneksi. Tänä vuonna artisticista napsahti lauantaina viiden osallistujan kisassa uusi kolmas sija ja bikinin pitkästä sarjasta 13 kilpailijan kattauksessa sunnuntaina kahdeksas tila.

Hyrkäs, 31, tuuletti artisticin pronssia riemukkaasti. 18–20-vuotiaana oopperassa balettia ammatikseen tanssineella naisella oli vielä vuosi sitten pitkä tauko tosisuorituksesta, ja nyt vapaaohjelma natsasi viime vuotta paremmin.

– Artisticin vapaaohjelma oli tällä kertaa lajiin sopivampi. Viime vuonna se oli vielä tanssillisempi, vaikka oli nytkin tanssillista elementtiä paljon. Kroppa on myös vuoden aikana kerännyt liikkuvuutta ja jalka nousee paremmin, kun on treenattu vapaaohjelmaa, Hyrkäs pui.

Häntä ilahdutti lisäksi, ettei bikini fitnessissä paikka finaaliin kuuden sakkiin jäänyt tällä kertaa kauaksi.

– Bikinin top-kympistä saa olla helvetin ylpeä. Olen erittäin iloinen. Veikkaan, että finaalipaikka jäi eniten kireydestä kiinni.

Hyrkäksellä oli läpi viikonlopun ollut rento, itsevarma, rauhallinen ja luottavainen olo, joka huokui ulospäin lavalla.

– Ei jännittänyt juurikaan. Oli sellainen pieni, hyvä jännitys, mutta ei ollut ylitsepääsemätöntä tärinää, mitä viime vuonna meinasi vähän tulla. Oli kaiken kaikkiaan todella onnistunut kisavalmistautuminen.

Rasvaa pois paljon

Vilma Hyrkäksen on vaikea sanoa, kumpi hänen fitnesslajeistaan sopii hänelle paremmin. Hän naurahti, että olisi hyvä, jos ne saisi yhdistettyä. "Tykkään todella paljon artisticin tanssillisesta osuudesta, mutta koen, että luonnetyyppini ja ilmaisutaitoni fysiikkakierroksella sopii paremmin yleisen sarjan bikiniin kuin artisticiin. Näen, että tässä pitäisi olla ehkä jollain tavalla energisempi ja heittomerkeissä tyttömäisempi. Bikinissä saa olla vähän naisellisempi, tykkään siitä."Tuomas Hämäläinen

Hyrkäs kiteytti menneensä vuoden aikana eteenpäin kaikessa.

– Toki eka kerta on aina eka kerta, mutta silloin kunto jäi selkeästi vajaaksi. Minulla oli tosi pitkä dieetti etupeltoisesti. Lähdettiin aika korkeasta painostakin silloin, niin kroppa ei ehtinyt päästä tarpeeksi tiiviiksi.

– Aina voi toki olla vieläkin kireämpi, ei siinä, mutta kun otettiin pieni palauttelujakso kesällä ja nostettiin kaloreita, niin kroppa ehti kovaa treeniä tehtäessä saada energiaa seuraavaa dieettiä varten, jolloin lähtötilanne oli jo parempi. Kroppa myös reagoi paremmin, kun pohjalla oli energiaa tankattuna.

Alta näet Hyrkäksen Instagram-julkaisusta hänen vuodentakaisen lavakuntonsa.

Hyrkäs ehti kasvattaa lyhyessä ajassa lihasmassaa, ja kehonkoostumismittaus toi hiljattain myös mieluisaa, huomattavasta kehityksestä kielivää dataa.

– Rasvaprosentti oli pudonnut viime vuoteen verrattuna lähes puolella. En tiedä, kuinka paikkaansa pitävät ne lukemat ovat – eikä niihin voi ihan sellaisenaan luottaa – mutta joka tapauksessa suunta on oikea ja kehitystä on selkeästi.

Sen eteen on vaivaa nähty. Saliharjoituksia Hyrkäksellä on neljä viikkoon, aerobisia kisakaudella pari kertaa ja lisäksi hän on harjoitellut vapaaohjelmaa kerran tai kaksi viikossa.

– Treenejä mukaillen arki on rakennettu. Työt ovat siinä sivussa: pakko tehdä, että voi laskut maksaa. Muuten en tekisi, hän sanoi hymyillen.

"Kyllä on, jatkat vain samaan malliin"

Osa muistaa Vilma Hyrkäksen Temptation Island Suomen neljänneltä tuotantokaudelta, joka kuvattiin Thaimaassa 2017. Siihen osallistuminen ei ole kuitenkaan aikoihin vaikuttanut hänen elämäänsä. "Se on ollut ihan historiaa siitä lähtien, kun Temppareista oli mennyt puolitoista vuotta. Kukaan minun lähipiiristäni ei tituleeraa minua TIS-Vilmana tai muuta. Se ei ole millään tavalla minun juttuni."Tuomas Hämäläinen

Vaikeina hetkinä Hyrkästä on puskenut eteenpäin hänen valmentajanaan jatkanut Tanja Koskinen. Hyrkäs kehuu Koskista erittäin ammattitaitoiseksi ja kuuntelevaksi luotsiksi. Hänen kanssaan vallitsee luottamuksellinen valmentaja-valmennettava-suhde.

– Hän on ollut rennon ja tiukan varma tästä kehityksestä ja mihin suuntaan ollaan menossa. Siihen on voinut luottaa, vaikka itselläni on välillä meinannut mieli karkailla, että apua, onko minusta tähän. Hän on aina palauttanut takaisin maan pinnalle, että kyllä on, jatkat vain samaan malliin, älä stressaa.

Hyrkäs keskustelee seuraavaksi valmentajansa kanssa tulevista askelmerkeistä. Edessä on tällä haavaa siirtyminen kehityskaudelle.

– Valmennussuhteemme on alkanut helmikuussa 2023. Minulla on nyt kaksi kisakautta, ja olen vähän reilussa kahdessa vuodessa ollut noin 90 prosenttia ajasta dieetillä. Se on varsinkin naiselle kova aika olla miinuskaloreilla. Haluamme ehdottomasti pistää minut kehityskaudelle seuraavaksi ja kasvattaa kunnolla lihasmassaa. Sitten pohditaan, mikä on se seuraava ajankohta kisoille.

Artistic fitnessin kärkikolmikko: Eevi Seikkula (keskellä) voitti, 21–23-vuotiaiden Suomen mestari Milla Karvinen (vas.) sijoittui yleisessä sarjassa hopealle ja Vilma Hyrkäs ylsi kolmanneksi.Tuomas Hämäläinen