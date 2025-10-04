Välivuotta kisaamisesta pitänyt artistic fitness -tähti Iiris Romo, 20, päätti lähteä Fitnessmalli-kilpailuun ja vei voiton kotiin Nordic Fitness Expossa Lahdessa.

Bikini fitnessissäkin kilpailleen Iiris Romon leipälaji on ollut taiteellinen ja näyttävä artistic fitness, jonka parissa hän on voittanut kaksi Suomen mestaruutta. Edellisessä kisassaan viime joulukuussa Tokiossa hän juhli lajin MM-pronssia.

Sen jälkeen Romo aloitti pitkän palautumisjakson.

– Olin tosi väsynyt tosi pitkään. Päätin, etten tänä vuonna kisaa artistic fitneksessä ja bikini fitneksessä. Sitten näin ilmoituksen, että tämä Fitnessmalli on sellainen matalan kynnyksen kisa. Tykkään kuitenkin esiintyä, niin ajattelin, että mitään ei häviä, jos tähän osallistuu, Romo sanoi.

Artistic fitnessin huippu ei hävinnyt. Romon ansioluetteloon lisättiin nyt välivuosien jälkeen Nordic Fitness Expon ohjelmaan palanneen Fitnessmalli-kisan voitto.

"Haluan olla esikuvana"

1:17 Katso tästä Iiris Romon (oikealla) tyylinäytettä Fitnessmalli-kilpailussa.

Fitnessmalli-kilpailussa haetaan urheilullista kuosia niin, että lihasmassaa olisi vähemmän kuin bikini fitnessissä eikä lihaserottuvuus olisi äärimmäinen.

– Ei tarvitse olla kisakireä. Haluan olla esikuvana kilpailijoille, että välivuonna voi nousta lavalle, vaikkei olisi ihan niin rasvaton kunto. Sillä tavalla voi pysyä lajissa mukana, Romo ruoti.

Hän kertoi pudotelleensa kisaan yksi–kaksi kiloa nesteistä.

– Ei ollut pitkää neljän kuukauden dieettiä, jossa vedetään rasvat alas. Vaikka haluan ensi vuonna kisata bikinissä ja artisticissa, ei ihminen voi koko ajan olla dieetillä.

– Haluankin ehdottomasti tuoda esille hyvinvoivaa, tervettä kehoa. Ennen kaikkea kokonaisuutta, että sinun mielesi ja kehosi voi hyvin. Koen, että olen tänä vuonna saanut itsevarmuutta takaisin.

– Oli tosi iso asia minulle tulla ei-kisakunnossa lavalle. Minua jännitti se tosi paljon. Mietin kuitenkin, että tämä on se kunto, jossa olemme normaalisti. Haluan näyttää, että tämä on se, missä voimme hyvin.

"Tässä minä olen tällaisena kuin olen"

Myös fysiikallaan edukseen Fitnessmalli-kilpailijoista erottunut Romo säkenöi lavalla itsevarmalla esiintymisellä siinä missä monelle kilpasiskolle kerta lavalla saattoi olla ensimmäinen.

– Se, mistä isoin itsevarmuus tulee aina, on se, että nautin siitä niin paljon, ja unohdan kaiken muun, kun menen lavalle.

– Olen vain, että tässä minä olen tällaisena kuin olen, teen parhaani, ja se riittää. Siitä minulle tulee se itsevarmuus.

Fitnessmalli-kisan kärkikolmikko sai mallisopimuksen Promodel-toimiston kanssa. Se mahdollistaa muotinäytöksiä ja mallikuvauksia.

– Minulla on mallitaustaa. Olen tehnyt mallin töitä jo fitnessiä ennen ja fitneksen aikana. Olen avoimin mielin kaikelle. Haluan kokeilla kaikkia uusia asioita, Romo tuumi.

Halu menestyä

Iältään nuori mutta siihen nähden jo varsin kokenut kilpailija Romo kiteytti muuten tänä vuonna kehittäneensä fysiikkaansa, kasvattaneensa lihasta ja palautuneensa.

– Minun tavoitteenani on, että kisaisin vielä ainakin kaksi juniorivuotta artistic fitneksessä. Haluan menestyä Suomessa, haluan menestyä maailmalla.

– Treenaan tosi paljon. Intohimoni on tosi korkea.