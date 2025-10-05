Jenni Mäenpää oli jo ennestään voittanut kolme body fitnessin Suomen mestaruutta. Nyt tuli yksi lisää – vieläpä huikeasti kehittyneenä.

Bikini fitnessiä lihaksikkaammassa body fitnessissä kilpaileva Jenni Mäenpää voitti lauantaina lajinsa lyhyen, alle 158-senttisten sarjan Suomen mestaruuden kaikin tuomariäänin Nordic Fitness Expossa Lahdessa. Pituusluokkansa SM-titteli on hänelle uran neljäs.

– Nyt MM-paikka on lunastettu ja kauden pääkisa on viiden viikon päästä Santa Susannassa Espanjassa. Siellä kisataan maailmanmestaruudesta. Sinne on kova nälkä ja palo. On jäänyt hampaankoloon, Mäenpää sanoi.

Body fitnessin pituusluokkien välinen overall- eli kokonaismestaruuskin olisi kyyneliä pyyhkineelle, todella kunnianhimoiselle urheilijalle maittanut. Se meni kuitenkin alle 163-senttisissä kisanneelle "saman salin tytölle", toiselle Oulun kilpailijalle Jenny Karjalaiselle. Kaksikon SM-overallit ovat nyt tasan 2–2 ja kummallakin on neljä pituusluokkansa Suomen mestaruutta.

Tulevista maailmanmestaruuskisoista Mäenpää mielii kuumeisesti kirkastaa arvomitalin väriä – hänellä on ennestään plakkarissa MM-hopea.

Kehittyneet jalat

Edellisen kerran vuonna 2023 kilpaillut Mäenpää ei palannut lavalle aiemmalla kovalla tasollaan, vaan siitäkin suurenmoisesti kehittyneenä.

– Ollaan parannettu ihan hirveästi. Ensimmäinen välivuosi on takana.

– Kunto oli kyllä elämäni paras. Siinä on tullut iso kehitys. On elämäni kirein kunto ja on tullut lihasmassaa.

Mäenpään valmentaja Antti Jurvansuu lisäsi, että kehitystä on saatu erityisesti jalkoihin.

– Ne olivat vähän jäljessä, mutta nyt ollaan tasapainossa, hän kiteytti.

– Jenni on tehnyt kaksi peruskuntokautta ihan järkyttävän paljon töitä. Meillä oli selkeänä kohdealueena, jota halusimme parantaa, jalat. Nyt ne olivat isommat ja kireämmät kuin koskaan.

Viidesti viikossa treenaavan Mäenpään jalat huomioitiin valmentajan sanoin kaikessa treenikiertoa ja -järjestystä myöten.

– Haettiin myös uusia ulottuvuuksia harjoitteluun siten, että tehtiin erilaisia erikoistekniikkoja. Jälki on ihan jäätävää: Se, mitä haluttiin, isompi ja kireämpi jalka, se saatiin. Siinä tultiin kilpailukykyisemmäksi.

Alla olevassa Instagram-julkaisussa näet Mäenpään lavakunnon Nordic Fitness Expossa 2023.

"En muuttaisi mitään"

Jurvansuu tuumi, että Lahden overall-kisa oli tiukka. Body fitnessin neljän eri pituusluokan naiset olivat kukin sarjoissaan ylivoimaisia.

– Täällä on neljä helkkarin hyvää Suomen mestaria ja jollekin se pytty on vain annettava. Se on päivän kunnosta ja tuomareiden mieltymyksistä kiinni.

– Valmistautumisessa en muuttaisi mitään. Kaikki saatiin irti, mitä haluttiin. Paras kunto kaikkina aikoina. Iso kehitys eteenpäin.

"Sen minä lupaan"

Valmentajan sanat MM-karkeloita kohti ovat jämäköitä.

– Ei kelpaa mikään muu kuin voitto. Teemme kaikkemme viiden viikon aikana, että voitamme maailmanmestaruuden.

Luotsi on vakuuttunut, että "Jenni voi hyvin putsata koko pöydän siellä".

– Suomessa ei ole kovin paljon tällaisen kv-tason mimmejä. Muutama harva. He pystyvät sitten tuolla tasolla pärjäämään.

– Ja ensisijaisestihan tappelet omassa sarjassasi. Overall on aina tosi kriittinen ja siitä tulee kermaa kakun päälle.

Se on pienestä kiinni, Jurvansuu totesi.

– Sen minä lupaan, että tämä antaa nälkää lisää, hän viittasi Lahden overall-tappioon.