Tereshinin tapauksessa syntholin poistaminen vaatisi useita vaikeita leikkauksia. Plastiikkakirurgi Andrei Kopasovin mukaan synthol tunkeutuu kudokseen ja sen poistamiseksi on poistettava myös kudosta, lihasta ja rasvaa.

Tereshin, 29, on joutunut maksamaan valinnoistaan hintaa. Hän on kärsinyt komplikaatioista; käsivarsien kudokset ovat alkaneet mädäntyä ja venäläinen on joutunut käymään useissa leikkauksissa.

Venäläinen Kirill Tereshin alkoi saada 2010-luvun loppupuolella julkisuutta. Mies ei sanojensa mukaan halunnut olla enää laiha, joten hän piikitti hauiksensa epäluonnollisen suuriksi. Hän käytti öljystä, kipulääkkeestä ja alkoholista koostuvaa vaarallista synthol-seosta.

Tereshin itse väitti Youtubessa, että hänestä on kerrottu valheellista tietoa. Hänen mukaansa testit ovat menneet erittäin hyvin ja hänelle tehtäisiin viikon aikana ihonsiirtoleikkaus.

Vaikeaa

Hän on sanonut istuvansa lähinnä kotona tietokoneella pelaten tai elokuvia katsoen. Ystäviä miehellä ei hänen mukaansa ole, ja hän on ollut sanojensa mukaan liian laiska menemään kuntosalille.