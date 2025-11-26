Synthol-öljyseoksella hauiksensa valtaviksi paisuttanutta Kirill Tereshiniä uhkaa plastiikkakirurgin mukaan jopa amputaatio.
Venäläinen Kirill Tereshin alkoi saada 2010-luvun loppupuolella julkisuutta. Mies ei sanojensa mukaan halunnut olla enää laiha, joten hän piikitti hauiksensa epäluonnollisen suuriksi. Hän käytti öljystä, kipulääkkeestä ja alkoholista koostuvaa vaarallista synthol-seosta.
Tereshin, 29, on joutunut maksamaan valinnoistaan hintaa. Hän on kärsinyt komplikaatioista; käsivarsien kudokset ovat alkaneet mädäntyä ja venäläinen on joutunut käymään useissa leikkauksissa.
Tereshinin käsien tila on Komsomolskaja Pravdan mukaan kriittinen: ne ovat täynnä märkäpesäkkeitä ja haavaumia. Miehelle tehtyjen testien tulosten kerrotaan olevan niin huonoja, ettei leikkaaminen ole tällä hetkellä mahdollista.
Tereshinin tapauksessa syntholin poistaminen vaatisi useita vaikeita leikkauksia. Plastiikkakirurgi Andrei Kopasovin mukaan synthol tunkeutuu kudokseen ja sen poistamiseksi on poistettava myös kudosta, lihasta ja rasvaa.
Kopasov pitää tätä "erittäin vakavana ongelmana". Tereshiniä uhkaa plastiikkakirurgin mukaan jopa käsien amputointi.