Jari "Bull" Mentulan uuden nimikkokilpailun Bull Mentula Classicin kokonaisvoitto meni virolaiselle lihaskimpulle. Martin Edovald muistaa elävästi ensimmäisen kerran, kun hän on nähnyt suomalaislegendan kuvan.

Monien takaisin odottama kehonrakennus palasi seitsemän vuoden tauon jälkeen Nordic Fitness Expoon lauantaina. Lahdessa nähtiin kovatasoiset lihaskimppujen koitokset suomalaislegenda Jari Mentulan uudessa nimikkokilpailussa. Bull Mentula Classicissa miteltiin kolmessa eri painoluokassa – alle 85 kilon, alle 95 kilon ja yli 95 kilon sarjoissa – ja osallistujia oli saapunut Suomen lisäksi Ruotsista ja Virosta.

Overall-kokonaisvoittoa juhli tasapainoisen harmonisella fysiikalla varustettu, yli 95-kiloisissa kilpaillut virolainen Martin Edovald.

– Jokainen palkinto, jokainen kilpailu on aina tärkeä ja ykkönen, Viron mies kiteytti.

Suurimmaksi saavutuksekseen hän laskee Baltian mestaruuskilpailujen neljännen sijan vuodelta 2017.

Mentula kehaisi

Jari "Bull" Mentula ei vähästä kehuja jakele. Martin Edovald oli ne ansainnut.Tuomas Hämäläinen

Alun perin Edovald oli ilmoitettu alle 95-kiloisiin, mutta kun paino ei lähtenyt putoamaan, mies kilpailikin raskaassa sarjassa. Eikä sitä tarvinnut katua.

Edovaldin lavalla palkinnut Mentula jakoi virolaiselle sanallistakin tunnustusta.

– Hän sanoi, että todella hyvä kunto.

Valmentajanakin toimiva Edovald hehkutti, ettei ole koskaan ollut yhtä hyvin toteutetussa kilpailussa. Isojen miestenkin kisassa vallitsi reipas yhteishenki.

– Suomalaiset toimivat yhdessä. Voisimme ottaa Virossa oppia Nordic Fitness Exposta.

"Kuin Marvel-hahmo"

Viron lajikermaa edustavalle Edovaldille Mentulan nimikkokilpailu oli omanlaisensa kunnia.

"Bull" Mentula jäi nimittäin aikoinaan nuoren virolaispojan mieleen, kun hän törmäsi treeniotokseen internetissä vuonna 2006.

– Olin 13, kun näin ensimmäisen kuvan Bull Mentulasta. Hän oli kuin Marvel-hahmo. Hämmästelin, miten mies voi olla niin lihaksikas.

Noihin aikoihin Edovaldissa alkoi liekki palaa.

– Pieni poika innostui kehonrakennuksesta. Aloin ajatella, että miehen pitäisi olla lihaksikas.

Sitä Edovald nykyään on.