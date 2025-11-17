Bikini fitness -urheilija Sanna Paasimaa voitti maailmanmestaruuden Espanjan Santa Susannassa. Valmentaja Minna Pajulahti kehui suojattiaan vuolaasti.
Sanna Paasimaa voitti lauantaina bikini fitnessin maailmanmestaruuden alle 166-senttisten sarjassa. MM-kulta on hänelle naisissa uran ensimmäinen – aiemmin Paasimaa on juhlinut juniorien maailmanmestaruutta vuonna 2019.
– Meillä kaikilla on oma polkumme. Pysy unelmoijana. Äläkä koskaan luovuta, Paasimaa kirjoitti Instagram-julkaisussaan.
Team Elite Academya edustava tuore maailmanmestari ei ole totisesti luovuttanut. Sitä alleviivaa myös Paasimaata pitkään valmentaneen lajilegenda Minna Pajulahden Instagram-julkaisu.
– Miten upeaa on ollut valmentaa ja seurata jo vuosia tämän huippu-urheilijan matkaa ensin juniorien maailmanmestariksi ja nyt seitsemän vuotta myöhemmin yleisen sarjan maailmanmestariksi! Sanna on todellinen urheilija, jonka takana on helppo seistä, Pajulahti hehkutti.
Legenda jatkoi kehuen, että silloin kun Paasimaa ei ole ollut itse kisaamassa, hän on ollut tukemassa muita tiimiläisiä.