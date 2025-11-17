



Sanna on bikini fitnessin maailmanmestari – Minna Pajulahti ylistää vuolaasti Sanna Paasimaa maailmanmestarina Santa Susannassa. Eastlabsphoto Julkaistu 17.11.2025 08:25 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Bikini fitness -urheilija Sanna Paasimaa voitti maailmanmestaruuden Espanjan Santa Susannassa. Valmentaja Minna Pajulahti kehui suojattiaan vuolaasti. Sanna Paasimaa voitti lauantaina bikini fitnessin maailmanmestaruuden alle 166-senttisten sarjassa. MM-kulta on hänelle naisissa uran ensimmäinen – aiemmin Paasimaa on juhlinut juniorien maailmanmestaruutta vuonna 2019. – Meillä kaikilla on oma polkumme. Pysy unelmoijana. Äläkä koskaan luovuta, Paasimaa kirjoitti Instagram-julkaisussaan. Team Elite Academya edustava tuore maailmanmestari ei ole totisesti luovuttanut. Sitä alleviivaa myös Paasimaata pitkään valmentaneen lajilegenda Minna Pajulahden Instagram-julkaisu. – Miten upeaa on ollut valmentaa ja seurata jo vuosia tämän huippu-urheilijan matkaa ensin juniorien maailmanmestariksi ja nyt seitsemän vuotta myöhemmin yleisen sarjan maailmanmestariksi! Sanna on todellinen urheilija, jonka takana on helppo seistä, Pajulahti hehkutti. Legenda jatkoi kehuen, että silloin kun Paasimaa ei ole ollut itse kisaamassa, hän on ollut tukemassa muita tiimiläisiä.





– Miten tehdään maaimanmestareita? Se on toistoa päivästä, kuukaudesta, vuodesta toiseen. Jos kilpaurheilu ja huipulle pääsy olisi helppoa, silloin siellä olisivat kaikki. Haave muuttuu tavoitteeksi ja lopulta todelliseksi kovalla työllä. Ja silloin kun rakastaa mitä tekee joka päivä, voi yhtenä päivänä voittaa kultamitalin kaulaan ja kuunnella illan päätteeksi:

we are the champions of the world!

Ollaan niin ylpeitä susta Sanna!

Hämeenlinnalaisesta Paasimaasta tuli toinen viikonloppuna järjestetyissä fitnessin MM-kilpailuissa maailmanmestaruutta juhlinut suomalaisurheilija. Jenny Karjalainen voitti body fitnessissä paitsi pituusluokkansa (-163 cm) myös overall-kokonaiskilpailun.

Kaikkiaan kymmenen suomalaisurheilijaa saavutti Santa Susannassa MM-mitalin.

Suomalaismitalistit fitnessin MM-kisoissa Santa Susannassa 2025:

MM-kultaa:

Jenny Karjalainen, body fitness -163 cm

Sanna Paasimaa, bikini fitness -166 cm

MM-hopeaa:

Saini Pärepalo, wellness fitness juniorit 15–20-vuotiaat

Jenni Mäenpää, body fitness -158 cm

MM-pronssia:

Martta Kaarniranta, artistic fitness juniorit 21–23-vuotiaat

Suvi Kaukainen, body fitness masters 45–49-vuotiaat

Henna Huttunen, wellness fitness -158 cm

Marianne Korvo, wellness fitness masters 45–49-vuotiaat

Jenni Hyyppä, fit women's physique masters

Katariina Aho, bikini fitness masters +50-vuotiaat