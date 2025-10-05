Venla Vierto kruunattiin jälleen bikini fitnessin SM-kilpailujen kokonaisvoittajaksi. Siinä onnistumista fitnesstähti ei pitänyt lainkaan itsestäänselvyytenä.

Venla Vierto on nyt saavuttanut kolmesti bikini fitnessin pituusluokkien välisen overall-kokonaisvoiton SM-kisoissa Nordic Fitness Expossa. Tuorein titteli tuli sunnuntaina, kun alle 163-senttisten sarjan huippukilpailija oli kuuden sarjan mestareista kaikkein paras.

Vierto kuvaili olevansa todella tyytyväinen, yllättynyt mutta onnellinen.

– Tuntuu ihan uskomattomalta, kun katsoin ja tiesin, ketä vierelläni oli overallissa, tosi ansioituneita urheilijoita. Olin, että en ota todellakaan mitään itsestäänselvyytenä, lähden vain fiilistelemään tuonne, hän tunnelmoi Lahdessa.

Bikini fitnessin overall-voittaja Venla Vierto.Tuomas Hämäläinen

Vierto avasi suunnanneensa kilpaan jännittynein tunnelmin.

– Varsinkin alkukisassa jännitti tosi paljon, mutta finaalissa olin jo, että okei, let’s go.

"Huh huh, keitä siellä on vierellä"

Supersuositun bikini fitnessin kärkisijoille ei tuosta vain ylletä. Vierto pohti tason nousseen vuosi vuodelta.

– Sanoisin, että bikinissäkin lihasmassa on kasvanut vuosien saatossa. Poseeraamisessa kaikki menevät eteenpäin, kunto on kireämpi bikinissä kuin aikaisemmin on ollut tavoiteltava kunto.

– Joka vuosi jännittää ja on samaa mieltä, että huh huh, keitä siellä on vierellä. Aina se tuntuu siinä hetkessä, että nyt on vielä kovempia.

Kovin ei ollut kuitenkaan vierellä. Se oli menestyksekästä vuotta viettänyt nainen, joka lunasti keväällä Prahan Mr Universe -kilpailuvoitolla mahdollisuuden siirtyä ammattilaiseksi sekä saavutti myös EM-pronssia.

"Tosi merkityksellistä minulle"

Marraskuussa Vierto kisaa Espanjan Santa Susannassa MM-lavalla.

– Toiveena on aina finaalipaikka arvokisoissa. Siellä tulee olemaan taas ihan jäätävä taso. Joka vuosi se on parempi.

– Katsotaan, miten käy.

Nyt on kuitenkin juhlan aika.

– Ystäväni odottavat kuumeisesti, että pääsevät syömään minun kanssani tänään. Vanhempani olivat ekaa kertaa katsomassa minun SM-kisoja. Se oli tosi merkityksellistä minulle. Myös puoliso on tässä.

Sitten kutsuivat kisaajien poseerauskuvat.

Venla Vierto saavutti keväällä ammattilaiskortin Mr. Universe -kilpailuvoitolla Prahassa.