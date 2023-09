Elokuvateattereissa on kuitenkin keksitty keinot päästä mukaan Barbie-hehkutukseen: Venäjän rajan yli vuotaa epävirallisia Barbie-kopioita, jotka on ääninäytelty venäjäksi. Elokuvaan tulijat ostavat BBC:n mukaan liput 15-minuuttiseen lyhytelokuvaan, jota ennen heille kuitenkin näytetään "Barbie".

Kreml ei taivu Barbien pinkkiin maailmaan

– Ihmisten tulisi voida itse päättää, mitä he haluavat katsoa, kertoo "Barbieta" katsomassa ollut Karina BBC:lle.

– Kyse on avoimesta mielestä toisia kulttuureja kohtaan. Vaikka et olisi samaa mieltä heidän arvoistaan, on mahtavaa, että voit katsoa sen, kommentoi "Barbieta" tullut katsomaan Alyona BBC:lle.