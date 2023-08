Neljä maata ei aio esittää Barbie-elokuvaa – näin ne perustelevat päätöstään

Barbie -elokuva on tällä hetkellä vuoden toiseksi tuottoisin elokuva. On kuitenkin maita, joissa sitä ei näytetä ollenkaan.

Kyseisessä kohtauksessa Margot Robbien esittämä Barbie seisoo karkeasti piirretyn maailmankartan edessä, jossa on väärinpäin olevaa s-kirjainta muistuttava viiva lähellä Aasiaa. Vietnam on tulkinnut kuvan ”yhdeksän viivan rajaksi”, joka on Kiinan itse hahmottelema alue. Useat Aasian maat kiistävät koko alueen.

Warner Bros. on kommentoinut asiaa NBC Newsille heinäkuussa. Heidän mukaansa Barbie Landin kartta on hassu, kuin lapsen piirtämä värikynäpiirros, eikä sen ole ollut tarkoitus korostaa mitään kantaa sen enempää.

Reutersin 14. elokuuta tavoittaman virallisen lähteen mukaan Barbie on kielletty myös Algeriassa sen jälkeen, vaikka elokuvaa on esitetty Afrikan teattereissa jo viikkoja. Algeria ei kuitenkaan aio esittää elokuvaa, koska se ei noudata maan uskonnollisia ja kulttuurisia uskomuksia ja edistää homoseksuaalisuutta ja muita länsimaisia poikkeavuuksia. Deadlinen mukaan elokuva kiellettiin Algeriassa, koska se vahingoittaa moraalia.

Elokuva on tällä hetkellä Warner Bros.:in toiseksi tuottoisin elokuva heti Harry Potter ja kuolemanvarjelukset, osa 2 -elokuvan jälkeen. Barbie on myös kaikkien aikojen tuottoisin elokuva naisohjaajalta. Ennen tuottoisinta paikkaa piti Frozen II, jonka on ohjannut Jennifer Lee. Barbiesta on hyvää vauhtia tulossa yksi elokuvahistorian suurimmista hittielokuvista.