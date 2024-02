Tiktok-fasisimilla kyllästetty Venäjän nuoriso opetetaan uskomaan sotaan maan ideana

Hänen mukaansa on varmaa, että nuorille syötettävä nationalismista, sodasta, marttyyriudesta ja uudestisyntymisestä koostuva keitos vaikuttaa vielä pitkälle Vladimir Putinin jälkeiseen aikaan.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että Garnerin mukaan parasta, mitä länsi voi juuri nyt tehdä, on auttaa Ukrainaa voittamaan sota ja pakottaa Venäjä muuttumaan siten, ettei se enää olisi välitön sotilaallinen uhka.

– Ja myös demilitarisoimaan Venäjän kulttuurin, koska siellä se todellinen ongelma on, Garner sanoo.

Garner kuvaa kiehtovasti sitä, miten internet-ajan venäläisnuoret on saatu omaksumaan aiempien sukupolvien ajattelutavat. Vladimir Putin ei ole enää mikään raikas uusi tuulahdus kuten yli 20 vuotta sitten noustessaan presidentiksi. Siksi idoleiksi on valjastettu voimistelun olympiavoittajan Nikita Nagornyin kaltaisia nuorekkaita esikuvia. Onpa tarjolla myös täydellistä ortodoksista unelmaperhe-elämäänsä verkkoon jakavia "momfluenssereita".

"Jumala on kanssamme"

Keskeinen rooli uusvanhojen asenteiden omimisessa on sosiaalisella medialla: Telegramilla, VK:lla ja erityisesti Tiktok-sovelluksella. Sitä käyttää myös sotilaallisesti toimiva Junarmija. Tällä 8–17-vuotiaille suunnatulla nuorisoarmeijalla on Garnerin arvioiden mukaan jo 1,6 miljoonaa jäsentä.

– “Olemme venäläisiä, joten Jumala on kanssamme.” Tätä hokemaa kuullaan koko ajan kaikkialla verkossa. Venäjän on voitettava, koska se voittaa aina. Se johtuu jumalallisesta johdatuksesta, Garner kuvailee esimerkkiä.

Hänen mukaansa Tiktok on pahin, koska algoritmit pitävät huolen siitä, että kun on katsonut muutaman Junarmijan tai Kunnia Venäjälle -otsikoidun videon, ei muuta enää näekään. Samalla kokee olevansa osa jotain suurempaa. Kaninkoloon kerran pudottuaan sieltä ei pääse ylös.

Vaikka valtion internet-sensuurin kiertävien VPN-yhteyksien käyttö on Venäjällä kielletty, niitä käytetään yleisesti. Tämä ei kuitenkaan altista venäläisnuoria läntiselle uutisille esimerkiksi Ukrainan sodasta. Garnerin mukaan venäläisnuoret käyttävät yhteyksiä "kaikkeen hauskaan", kuten Instagramiin. Sekin on Venäjällä kielletty, mutta silti venäläiset mielipidevaikuttajat toimivat aktiivisesti myös siellä.

Sota on Venäjän valtionuskonto

Jotta nuorison aivopesu ei jäisi vain someaktiivien varaan, viestiä välitetään perinteisemmin menetelmin kouluissa. Pakollisilla "keskusteluja tärkeistä asioista" tunneilla opitaan, miksi yhden isän ja äidin perhe on paras ja miksi isänmaan on oltava omaa elämää rakkaampi. Garnerin mukaan jokainen tulevina vuosina aikuistuva koululainen opetetaan ymmärtämään, että sota on tärkeä Venäjän tulevaisuudelle.