Yrittäjä avautuu: Näin rajua stressiä koronarajoitukset ovat aiheuttaneet – hänen aloittamansa kampanja leviää nyt näkyvästi ympäri Suomea

Sirly Ylläsjärvi on yhtiökumppaninsa kanssa hotelli Aurora Estaten omistaja. Pandemia-aika on hänen mukaansa ollut erittäin vaikeaa ravintola- ja matkailualalla.

– Stressin oireet ovat yrittäjillä olleet fyysisiä. On ollut vatsaongelmia ja rytmihäiriöitä.

– Ihmiset ovat nyt vihaisia meille, että missä he nyt syövät. He ovat varanneet ruokaa ja lomansa. Nyt he syövät huoneissaan jotakin leipää. Päättäjät eivät vastaa, eivätkä ota minkäänlaista vastuuta hätiköidyistä nopeista päätöksistä, hän jatkaa.