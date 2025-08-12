Tutkimus: Kiinan pienhiukkaspäästöjen väheneminen on kiihdyttänyt ilmaston lämpenemistä

Tutkimus osoittaa, että Kiinan pienhiukkaspäästöjen vähenemisen vaikutukset ulottuvat koko pohjoiselle pallonpuoliskolle. Ilmasto on lämmennyt kiihtyvällä vauhdilla vuoden 2010 jälkeen, ja viime vuodet ovat olleet mittaushistorian lämpimimpiä.
Tuore kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Kiinan pienhiukkaspäästöjen raju väheneminen on tärkein syy ilmaston lämpenemisen kiihtymiselle vuoden 2010 jälkeen.
Pienhiukkaspäästöt ovat aiemmin viilentäneet ilmastoa – nyt niiden väheneminen on tuonut kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta aiempaa selvemmin näkyviin, Ilmatieteen laitoksen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.
Lue myös: Tällaisia sadekausia Suomessa on tulevaisuudessa
Tutkimus julkaistiin heinäkuussa Communications Earth and Environment -lehdessä.
Tulosten mukaan Kiinan pienhiukkas- eli aerosolipäästöjen väheneminen on nostanut maapallon keskilämpötilaa noin 0,07 celsiusastetta vuodesta 2010 vuoteen 2023 – eli noin 0,05 celsiusastetta vuosikymmenessä.
Vuosien 2010 ja 2023 välillä ilmaston luonnollisesta vaihtelusta riippumaton lämpeneminen on ollut vuosikymmenessä noin 0,06 celsiusastetta aiempaa nopeampaa. Tästä nopeutumisesta Kiinan pienhiukkaspäästöjen väheneminen selittää valtaosan.
Tutkimuksessa käytettiin kahdeksaa eri ilmastomallia ja yhteensä 160 simulaatiota. Ilmatieteen laitos osallistui tutkimukseen tuottamalla kattavat simulaatiot EC-Earth3-ilmastomallilla.
– Kiinan rikkipäästöjen väheneminen ei sinällään lämmitä ilmastoa, vaan poistaa niiden hetkellistä viilentävää vaikutusta, joka on aiemmin peittänyt alleen kasvihuonekaasujen pitkäaikaista lämmitysvaikutusta, Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Joonas Merikanto sanoo.
Maailman terveysjärjestön mukaan ulkoilman pienhiukkaset aiheuttavat yli neljä miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain.
Ilmanlaadun parantaminen on siis terveyden kannalta erittäin tärkeää, mutta samalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kiireesti vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä, Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa kerrotaan.