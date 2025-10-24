Puolustus kritisoi kovasanaisesti Anneli Auerin lapsille tehtyjä tutkimuksia toimimattomiksi.

Turussa jatkuivat torstaina Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely.

Päivän isona keskustelunaiheena olivat Anneli Auerin lapsille tehdyt UV-valotutkimukset.

Auerin puolustuksen mukaan UV-valotutkimusten varmuus ja todistusvoima on arvioitu väärin. Auerin asianajaja Markku Fredman kertoo, että aiemmin käsityksenä on ollut, että käytetyllä UV-valomenetelmällä saadaan esille arpia, jotka eivät enää millään muulla tavalla ole nähtävissä.

– Nyt viime kesänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnossa todettiin, että tämä ei pidä paikkaansa. Nyt tämä tutkimuksen tehnyt lääkäri on itsekin valmis myöntämään näköjään, että tällä saadaan vain jotkut jäljet paremmin näkymään, mutta ei kokonaan uusia jälkiä, jotka eivät muuten olisi näkyvissä, Fredman sanoo.

Hän ihmettelee, miten asiassa esitettyjä lääkärin lausuntoja on aiemmissa oikeudenkäynneissä hänen mukaansa korjailtu ja paranneltu, ja niistä on poistettu ja niihin on lisätty lauseita.

– Ei tämä minusta luottamusta herätä. Kyllä tieteen pitäisi olla aika vakaata, eikä sellaista, että se jollain tapaa horjuu ja lausunnoista pitää poistaa lauseita ja lisätä lauseita, ja vuosia myöhemmin myöntää, että on ehkä sanonut jotain, mikä ei pidäkään paikkaansa, Fredman tylyttää.

Hän kertoo, että oikeus esittää omana todisteenaan tuhansia sivuja lastensuojeluasiakirjoja. Niissä he kiinnittävät erityisesti huomiota henkilöiden välien kiristymiseen ja siihen liittyviin olosuhteisiin.