Oikeus jatkaa tänään Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyhytteiden käsittelyä.

Oikeuskäsittely pääsi alkamaan myöhässä, noin kello 9.15 Turun käräjätalolla. MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä, tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Auer ei saapunut tänään paikan päälle, Kukka seuraa oikeudenkäyntiä kotoaan etäyhteyden välityksellä.

Tänään vuorossa on kirjallisten todisteiden läpikäyminen, joka alkaa syyttäjän todisteilla.

Kello 10.36

Lääkärintodistuksen mukaan lapsen immenkalvo oli kuitenkin ehjä. Syyttäjä viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan lasten immenkalvot paranevat usein ehjäksi rikkoutumisen jälkeen.

Syyttäjä toteaa myös, että peräaukon arpia on todettu tutkimusten mukaan suurimmalla osalla lapsista hyväksikäytön jälkeen.

Kello 10.27

Salauspäätösten jäljeen syyttä voi alkaa käydä läpi todisteita. Vuorossa ovat uhrien eli Auerin lasten lääkärinlausunnot.

Syyttäjä käy läpi yhden lapsen lapsen lääkärinlausuntoa. Lausunnossa lääkäri kyselee lapsen intiimialueiden vaivoista. Lapsi kertoi kirvelystä pissaamisen yhteydessä, vaikkei hänellä ollut todettu tulehduksia.

Lääkärintutkimuksessa löytyy pieniä arpia lapsen intiimialueilta. Niille ei löytynyt suoraa selittävää syytä, lapselle ei ollut tapahtunut arpia selittäviä tapaturmia, lääketieteellisiä leikkauksia tai sairauksia.

Lääkärin johtopäätösten mukaan arvet ja kirvely voivat johtua hyväksikäytöstä.

Kello 10.00

Oikeus jatkaa edelleen syyttäjän todisteiden läpikäymistä ja käy asiakirja kerrallaan läpi kyseisen todisteen julkisuutta. Oikeus salaa osan asiakirjoista. Oikeus määrää lasten lääkärinlausunnot julkisiksi, samoin osan valokuvista.

Kello 9.49

Oikeudenkäynti jatkuu.

Kello 9.46

MTV kysyi tauolla syyttäjiltä ja Auerin puolustukselta, milloin on tarkoitus siirtyä puolustuksen kirjallisiin todisteisiin. Syyttäjät arvioivat, että vaikkei heillä ole todisteita esitettävänään tässä vaiheessa paljoa, niiden läpikäymiseen oikeuden julkisuuspäätöksineen menee koko keskiviikkopäivä.

Myös Auerin puolustusasianajaja Markku Fredmanin mukaan puolustuksen todisteiden läpikäyminen alkaa vasta huomenna.

– Syyttäjällä ei tässä vaiheessa ole paljon kirjallisia todisteita, koska syyttäjä tahtoo käydä pääosan niistä läpi todistajien kuulemisten yhteydessä. Joten uskoisin, että huomenna pääsemme puolustuksen kirjallisiin todisteisii, Fredman sanoo MTV:lle.

Oikeus miettii vielä julkisuuspäätöstään, eikä osapuolia tai mediaa ole kyutsuttu takaisin oikeussaliin.

Kello 9.34

Oikeus päättää pitää tauon, jonka aikana pohtii todisteiden julkisuutta. Media joutuu poistumaan salista.

Kello 9.25

Oikeus pohtii julkisuusratkaisua lääkärinlausunnoista, jotka esitetään todisteena asiassa.

Uhrit eli Auerin lapset ovat pyytäneet, että heidän lapsuudenaikaiset valokuvansa olisivat julkisesti esitettävissä oikeussalissa pois lukien intiimialueiden kuvat. Uhrit ovat toivoneet, ettei esimerkiksi uv-kuvia kuitenkaan luovuteta esimerkiksi medialle.

Tuomioistuin toteaa, että kuvat ovat joko julkisia tai salaisia.

4:49 Anneli Auer astui jälleen oikeuden eteen, mitä tapauksesta tiedetään? Katso video.