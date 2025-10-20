Toimittajat avaavat Anneli Auerin tulevan oikeudenkäynnin taustoja.

Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaalirikossyytteiden käsittely alkaa uudestaan tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Seksuaalirikosvyyhtiä käsitellään uudestaan, koska jutun asianomistajat, eli uhriasemassa olevat Auerin lapset, ovat peruneet aiemmat puheensa ja kertoneet valehdelleensa. Lapset olivat epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaan 3-11-vuotiaita.

Oikeus tuomitsi aikanaan Auerin 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsiinsa kohdistuneista törkeistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Kukka sai 10 vuotta ehdotonta vankeutta. Korkein oikeus purki tuomiot vuonna 2024.

Auerin oikeustapaus puhutti myös aamun Huomenta Suomessa. Aiheessa olivat keskustelemassa Oikeusmurha – Kuinka järjestelmä tuhosi Auerin perheen kirjan kirjoittaneet rikostoimittaja Rami Mäkinen ja toimittaja Matti Rämö.

Auerin tapauksia on käsitelty oikeudessa vuosikausia, miksi siis tästä tapauksesta pitäisi vielä olla kiinnostunut?

– Ei enää Anneli Auerin itsensä takia, vaan sen takia, että toimiiko meidän oikeusjärjestelmämme, Mäkinen sanoo.

Syyttäjällä ei käytännössä uutta näyttöä

Korkeimman oikeuden kumoama tuomio perustui pitkältä asiantuntijoiden tuottamaan materiaaliin.

Rämö arvioi, että yksi motiivi tuoda tapaus oikeuteen on ”jonkinlainen syyttäjälaitoksen kasvojen suojeleminen”.

– Varsinkin kun syyttäjä tuo oikeuteen niin vähän siellä on uutta näyttöä.

Rämön mukaan syyttäjä on motiivina viitannut myös rahan eli halun vaikuttaa niin sanottuihin koppikorvauksiin, joita valtio joutuu maksamaan syyttömänä vankilassa istuneelle henkilölle.

– Se, että raha tuodaan tässä kontekstissa esille, tuntuu vähän irvokkaalta. Tähän liittyy merkittäviä inhimillisiä tragedioita, joista ovat kärsineet ennen kaikkea Auerin lapset.

Mäkisen mukaan syyttäjällä ei ole kahden vuoden lisätutkinnasta huolimatta juuri mitään uutta näyttöä.

– Olin täysin äimän käkenä, että tämä on sillä toistakymmentä vuotta vanhalla näytöllä, joka on monin tavoin epäkelpo.

Mäkinen sanoo, että ainoa konkreettinen uusi todiste on hypoteesilausunto, jonka syyttäjä on pyytänyt samoilta kahdelta psykologilta, jotka aikoinaan haastattelivat Auerin lapset.

– Sen idea on lähinnä spekuloida erilaisilla skenaarioilla.

Mahdollisimman avoin oikeudenkäynti

Molempien mukaan iso kysymys jutussa on, että miksi asiantuntijat eivät havainneet lasten manipulointia ja tarinoiden sepittämistä.

– Jos käytännössä ainoa uusi todiste on, että samat psykologit, jotka ovat osallistuneet asiantuntijoina siihen prosessiin, jonka tuomiot on nyt kumottu, niin he arvioivat omaan toimintaansa vähän kuin mutkan kautta, Rämö sanoo.

– Väistämättä nousee esiin ajastus, että tämä asia viedään oikeuteen muista syistä kuin halusta selvittää jotain.

Molemmat toimittajat toivovat tulevasta oikeudenkäynnistä mahdollisimman avointa. Samaa ovat toivoneet myös Auerin lapset.

– Se voisi auttaa vastaamaan siihen, miten tällainen vyyhti on päässyt alun perin syntymään ja ehkä sitä kautta voitaisiin ehkäistä, ettei tällaisia prosesseja jatkossa tulisi.

Lue myös: Anneli Auerille pettymys hovioikeudessa