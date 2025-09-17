Auerin puolustus pettyi oikeuden ratkaisuun.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt julkiseksi syyttäjän haastehakemuksen uudessa oikeudenkäynnissä Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä. Kukka on sittemmin vaihtanut sukunimensä.

Oikeudenkäynti alkoi valmisteluistunnolla keskiviikkona. Syytetyt eivät olleet paikalla, eivätkä myöskään Auerin lapset.

MTV Uutisten tietojen mukaan lasten avustaja pyysi valmisteluistunnossa puheoikeutta lapsille sitten, kun varsinainen oikeudenkäynti eli pääkäsittely alkaa. Lupaa ei myönnetty, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsista tulee oikeuden edessä todistajia.

Todistajilla puolestaan ei ole oikeutta tulla automaattisesti kuulluksi, vain silloin jos heiltä kysytään jotakin, ja silloinkin heidän täytyy vastata vain kysyttyyn aiheeseen. Uhrilla sen sijaan on oikeus kertoa oma vastineensa tapahtumista.

Puolustuksen todistajina lapsilla on mahdollisuus kertoa tapahtumista laveammin – riippuen mitä asianajaja kysyy.

Näin asiakirjojen salaamisesta perusteltiin

Haastehakemuksen julkisuutta olivat vaatineet sekä syytetyt että asianomistajat, Auerin lapset. He olivat vaatineet julkiseksi myös muita jutun asiakirjoja, kuten syytettyjen vastauksia. Tältä osin käräjäoikeus kuitenkin linjasi, että muu aineisto jutussa on toistaiseksi edelleen salassa pidettävää.

Oikeus perusteli päätöstään sillä, että materiaali saattaa sisältää ulkopuolisia henkilöitä sisältäviä salassa pidettäviä tietoja.

– Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat hyvin laajat, esimerkiksi yksi todisteeksi nimetty asiakirja käsittää 2 500 sivua sosiaaliviranomaisten asiakirjoja. On hyvin mahdollista, että siellä on muita henkilöitä kuin asianomistajia koskevia arkaluonteisia tietoja, oikeuden puheenjohtaja Hanne-Maria Kari sanoi istunnossa.

Oikeus aikoo antaa ratkaisuja asiakirjojen julkisuudesta käsittelyn edetessä. Myöskään päätöstä ensi kuussa alkavan pääkäsittelyn julkisuudesta ei vielä tehty.

Fredman: Puolustuksella uutta näyttöä

Oikeus puntaroi jutun julkisuuskysymyksiä noin 2,5 tuntia, jolloin media ja muu yleisö oli käsketty pois salista.

Anneli Auerin asianajaja Markku Fredman oli oikeuden päätökseen pettynyt.

– Meillä on yleensä periaatteena rikosoikeudenkäynnissä yhdenvertaisuusperiaate. Nyt oikeus määräsi, että syyttäjän syyte on julkinen, mutta puolustuksen vastaukset syytteisiin ovat salassa pidettäviä. Se on tietenkin aika lohduton tilanne, Fredman sanoi.

– Media on paikalla tänään, mutta tietoa on annettavissa vasta sitten jossain vaiheessa, kun tuomioistuimella on aikaa perehtyä dokumentteihin.

Auer ja hänen entinen miesystävänsä tuomittiin rikoksista vuonna 2013, mutta viime vuonna korkein oikeus (KKO) pääosin purki tuomion heidän hakemuksestaan. Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pitäneet paikkaansa.

Fredmanin mukaan puolustuksella on lasten muuttuneiden kertomusten lisäksi muutakin uutta näyttöä, joka tullaan esittämään käräjäoikeudessa.

"Erittäin painavat syyt purulle"

Julkiseksi tulleessa haastehakemuksessa Aueria ja entistä miesystävää syytetään muun muassa useista törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä vuosina 2007 ja 2008. Väitettyjen rikosten aikaan lapsista nuorin oli 3–4-vuotias.

Haastehakemuksen mukaan Auer ja hänen entinen miesystävänsä tekivät lapsille moninaista seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia sekä kuvanneen heitä alasti. Syyttäjän mukaan Auer oli myös viillellyt lapsiaan sekä miehen kanssa muillakin tavoin pahoinpidellyt heitä.

Syyttäjä ei haastehakemuksessa vaadi muutoksia syytetyille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin. Auer sai vuonna 2013 Turun hovioikeudessa 7,5 vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta. Nämä vankeusrangaistukset he ovat jo istuneet.

Auerin lapsista kolme on aikuistuttuaan kertonut, että sijaisvanhemmat painostivat ja johdattelivat heitä kertomaan valheita. Lapsista neljäs kertoi jo alkuperäisessä käräjäkäsittelyssä, ettei ollut kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä ja ettei hänen tiedossaan ollut, että myöskään hänen sisaruksensa olisivat sellaista kokeneet.

KKO katsoi, että asiassa oli erittäin painavat syyt tuomion purkamiselle.

– Syytteiden mukaiset tapahtumat ovat koskeneet seksuaalirikoksia ja pahoinpitelyrikoksia, joissa näyttö on perustunut suurelta osin asianosaisten kertomusten varaan. Purkuhakemuksessa esitetyn uuden selvityksen perusteella näyttöasetelma on käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa vastaan otettuun todisteluun nähden muuttunut olennaisella tavalla (asianomistajien) muutettua kertomuksiaan, KKO:n viime joulukuussa tekemässä päätöksessä sanottiin.

Syyttäjä päätyi kuitenkin ajamaan syytteitä uudelleen. Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto katsoi, että asiassa on edelleen todennäköiset syyt Auerin ja tämän entisen miesystävän syyttämiselle.

Ulvilan murha edelleen ratkaisematta

Auer nousi alun perin julkisuuteen syytettynä Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneesta murhasta, jonka uhrina oli Auerin mies ja lasten isä. Auer todettiin tapauksessa syyttömäksi kahdella käsittelykierroksella. Hänet tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vuosina 2010 ja 2013, mutta hovioikeus totesi hänet syyttömäksi vuosina 2011 ja 2015.

Korkein oikeus ei antanut syyttäjille valituslupaa vuonna 2015, ja Auerista tuli virallisesti syytön. Henkirikos on edelleen ratkaisematta.

Jos Auer ja hänen entinen miesystävänsä todettaisiin uudessa käsittelyssä lainvoimaisella tuomiolla syyttömiksi, he voisivat hakea valtiolta korvausta vankilassa istumastaan ajasta. Auer sai jo aiemmin valtiolta yli 510 000 euron korvaukset ajasta, jonka hän oli vangittuna miehensä murhajutussa.