Asuntokauppaan valtaisa nousu

Vanhojen asuntojen kauppa on virkistynyt selvästi marraskuun aikana, kertoo Nordea asuntomarkkinakatsauksessaan. Kauppoja tehtiin 10,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, ja Nordea ennakoi kauppamäärien kasvavan myös joulukuussa.

Yleisin asuntolainojen viitekorko eli 12 kuukauden euribor on tullut selvästi alas alkusyksyn huipuistaan. Syyskuun 4,2 prosentista taso on laskenut 3,7 prosenttiin. Markkinoilla ennakoidaan jo, että Euroopan keskuspankin ohjauskorot voisivat ensi vuoden aikana laskea peräti 1,35 prosenttiyksikköä. Odotus korkojen laskusta on Kostiaisen mukaan erittäin positiivinen uutinen asuntomarkkinoille.