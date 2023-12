Korjauksia jää tekemättä ja vastikkeita maksamatta, konkurssi uhkaa: Näin kiristyvä taloustilanne raastaa taloyhtiöitä

Riski olemassa ympäri Suomea

– Sinällään riski on olemassa ympäri Suomea. Mutta toki se on ehkä korostuneempi tietyn tyyppisillä alueilla. Maksuvaikeuksia on yleisesti enemmän niin sanotuilla taantuvilla alueilla, joissa asukkaat vähenevät ja joissa työllisyystilanne on haastava. Tai vaikka itärajan puolella, jos on ulkomaisia omistuksia paljon yhtiöissä, niin ne lisäävät riskejä tietyllä tavalla. Ihan peruskuvio, jossa tavallisia hoitovastikkeita maksetaan, ei ehkä se riski ole ihan suurin. Jotain muutakin niihin yleensä liittyy, esimerkiksi suuria yhtiölainoja, joita osakkaat eivät ole pystyneet ennakoimaan hyvin, Valkama kertoo.