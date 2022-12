Asuntojen hinnat laskevat koko maassa ensi vuonna selvästi, pk-seudulla vieläkin enemmän, ennustaa Nordea – ensiasunnon ostajilla iskun paikka

Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat voivat laskea enemmänkin, koska asuntolainat ja siten korkokustannukset ovat muuta maata suurempia ja pienistä asunnoista on ylitarjontaa. Erillistalojen hintoihin taas vaikuttaa energiakustannusten nousu, joka vähentää kiinnostusta sähkölämmitteisiin taloihin.

Asuntovelallisten pahimmat uhkakuvat eivät ole toteutumassa, sillä korkomarkkinoilla pitkien ja lyhyiden korkojen nousu on loppusyksystä pysähtynyt. Nordea ennakoi, että 12 kuukauden euribor tuskin nousee ensi vuonna yhtä voimakkaasti kuin tänä vuonna ja nousun odotetaan pysähtyvän noin kolmen prosentin kohdalla.

Asuntomarkkinoiden haastavimmat ajat koetaan Nordean mukaan ensi vuoden alussa, jolloin talouden kehitys on heikointa. Nordea Kiinnitysluottopankin johtaja Jussi Pajala sanoo, että suomalaiset ovat varautuneet vaikeisiin aikoihin hyvin.

– 70 prosenttia asuntovelallisista on korkosuojannut lainansa tai heillä on säästöjä tai muuta varallisuutta raskaampien kuukausien varalle. Myös lyhennysvapaat tuovat joustoa, ja niiden käyttö on edelleen pitkän ajan keskiarvojen alapuolella, Pajala sanoo tiedotteessa.