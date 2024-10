Kommentti: Asuntomarkkinoiden käänne on vihdoin alkamassa – Näitä asioita ostoa harkitsevan kannattaa seurata

Euroopan keskuspankki laski tänään odotetusti ohjauskorkojaan, ja asuntolainoihin eniten vaikuttava talletuskorko on nyt 3,25 prosenttia. Lasku-uran odotetaan myös jatkuvan.

Torstaina vuoden euribor oli reilut 2,7 prosenttia, kun vielä vuosi sitten lukema oli korkeimmillaan 4,2 prosenttia. Puolentoista prosenttiyksikön laskulla on jo tuntuva vaikutus lainan hintaan.

Mutta kuinka nopeasti käänne näkyy Suomen asuntomarkkinoilla? Erityisesti näitä kehityksiä kannattaa seurata, jos on harkitsemassa asunnon ostoa tai vaihtoa.

1. Hintojen lasku jatkuu vielä tänä vuonna

Markkinoilta on odoteltu merkkejä siitä, josko asuntojen hintojen luisu vihdoinkin pysähtyisi. Viime vuonna asuntojen hinnat laskivat koko maassa kuusi prosenttia, ja sama kehitys on jatkunut edelleen

Kokonaisuutena voi sanoa, että isoin lasku asuntojen hinnoissa on nyt nähty. Millä vauhdilla nousu sitten tapahtuu?

Kauppamäärien perusteella voi päätellä jotain kehityksen suunnasta. Kiinteistönvälittäjien tilastojen mukaan vanhoja osakeasuntoja myytiin syyskuussa koko maassa vajaat 4500 kappaletta, mikä tarkoittaa reilun kymmenen prosentin nousua edellisen vuoden syyskuusta. Samaan aikaan uudisasuntojen kauppa on edelleen heikkoa.

”Pääkaupunkiseudulla hinnat eivät ole vielä lähteneet nousuun. Yksi syy on, että asunnoista on vielä tällä hetkellä ylitarjontaa kysyntään verrattuna”, toteaa pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Danske Bankista.

2. Työmarkkinoilla epävarmaa

Kuluttajien ostopäätökset ovat sidoksissa tarpeiden ohella henkilökohtaiseen taloudelliseen tilanteeseen. Palkat nousevat jo tällä hetkellä inflaatiota nopeammin, mutta työmarkkinoilta on tullut kielteisiä uutisia.

Muutosneuvotteluista on kerrottu viime viikkoina laajasti. Viimeksi torstaina vähennystarpeista ilmoittivat elintarvikeyhtiö Fazer ja tietoturvayhtiö F-Secure.

Myös julkisella sektorilla on käynnissä useita muutosneuvotteluita. Työttömyysaste oli elokuussa 8,3 prosenttia, ja esimerkiksi Työn ja talouden tutkimus Labore ennustaa työttömyysasteen nousevan ensi vuonna 8,5 prosenttiin ja lähtevän laskuun vasta vuonna 2026.

Kun työelämässä on epävarmaa, näkyy tämä myös asuntomarkkinoille varovaisuutena. Tarpeet asunnon vaihtoon eivät katoa, mutta kuluttajien varovaisuus voi johtaa siihen, ettei asuntoa lähdetä kevyesti vaihtamaan.

Vaikutus on kaksikertainen: markkinoilta jää pois sekä myytävä asunto että seuraavan asunnon potentiaalinen ostaja.

3. Halvat vuokra-asunnot houkuttavat asukkaita ja karkottavat sijoittajia

Suomalaiset ovat olleet eurooppalaisessa vertailussa huomattavan innokkaita omistusasujia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuokra-asumisen suosio on kuitenkin kasvanut nopeammin kuin omistusasumisen.

Koko maassa omistusasunnossa asuu 61 prosenttia asuntokunnista ja vuokra-asunnossa 36 prosenttia. Helsingissä, Turussa ja Tampereella vuokra-asujien osuus on yli 50 prosenttia.

Suomessa on 350 000 yksityistä vuokranantajaa ja liuta isoja institutionaalisia asuntosijoittajia, kuten Kojamo ja Sato. Myös säätiöillä ja kaupungeilla on merkittäviä asuntosalkkuja.

Yleisesti voi sanoa, että vuokra-asuntojen tarjonta on juuri nyt niin runsasta, että hinnatkin pysyvät alhaalla. Tällä on kaksi vaikutusta: ensiasunnon ostoa harkitsevan ei välttämättä kannata muuttaa pois vuokra-asunnosta, jos hinta on alhaisempi kuin korkojen ja vastikkeen yhteissumma.